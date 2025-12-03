Ричмонд
Женщина в Хабаровском крае напала с ножом на знакомого ради 1,5 тыс. рублей

Суд отправил подсудимую на 10 месяцев в колонию-поселение.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае 41-летняя жительница Амурска признана виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и грабёже, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В апреле этого года, находясь в гостях вместе со своим сожителем, женщина поссорилась с хозяином квартиры, ударила его ножом в плечо и похитила из кармана 1 500 рублей, потратив деньги на спиртное. Пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении и не мог оказать сопротивление.

Суд учёл полное возмещение ущерба и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.