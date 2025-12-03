Партию зараженных китайских гвоздик уничтожили в Приморье

На основании заключения экспертов, Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение полностью запретить ввоз зараженной части партии. По выбору самого собственника продукции, семь тысяч срезов гвоздик были уничтожены на специальном предприятии в Уссурийске, чтобы исключить любое распространение вредителя. Эта ситуация — не редкость. С начала года западный цветочный трипс в срезах цветов из Китая выявляли уже 93 раза, а общее количество зараженной цветочной продукции составило почти 600 тысяч штук.