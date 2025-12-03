Партию зараженных китайских гвоздик уничтожили в Приморье

В Приморье уничтожили крупную партию срезанных цветов из Китая, которые могли стать источником опасного заражения для российских растений. Под строгий запрет попали семь тысяч гвоздик, в которых специалисты Россельхознадзора нашли карантинного вредителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Цветы обнаружили на границе. Государственные инспекторы фитосанитарного контрольного поста «Пограничный» досмотрели крупную поставку из почти 100 тысяч цветов. Во время проверки они заметили на растениях подозрительные признаки и сразу отобрали образцы для анализа. Экспертиза в специализированной лаборатории ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» подтвердила худшие опасения.
В срезах кустовой гвоздики разного цвета был выявлен западный цветочный трипс. Это крайне опасный карантинный объект для всех стран Евразийского экономического союза. Данный вредитель представляет серьезную угрозу для тепличных хозяйств и открытого грунта, так как поражает огромный спектр растений, от цветов до овощей, и может нанести колоссальный ущерб сельскому хозяйству.
На основании заключения экспертов, Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение полностью запретить ввоз зараженной части партии. По выбору самого собственника продукции, семь тысяч срезов гвоздик были уничтожены на специальном предприятии в Уссурийске, чтобы исключить любое распространение вредителя. Эта ситуация — не редкость. С начала года западный цветочный трипс в срезах цветов из Китая выявляли уже 93 раза, а общее количество зараженной цветочной продукции составило почти 600 тысяч штук.