Грибной бум в декабре: эксперт рассказал об аномальном урожае этой зимой

Неожиданный подарок преподнесла природа жителям центральной России в конце осени и начале зимы. В социальных сетях пользователи активно делятся фотографиями полных корзин грибов, собранных в конце ноября и начале декабря. Это явление эксперты уже окрестили «зимним супергрибным сезоном». С чем связана такая аномалия и на какие трофеи могут рассчитывать любители «тихой охоты», в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал миколог, ведущий программы «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров.
Полные корзинки в декабре.
Причиной небывалого грибного бума стала аномально теплая для декабря погода, установившаяся в Московской области и ряде регионов европейской территории России. Температура чуть выше нуля и даже небольшой минус ночами, по словам эксперта, идеальны для позднеосенних и зимних видов.
«Сейчас погодные условия идеальные для таких позднеосенних и зимних грибов. Лёгкий плюс, минуса особого нет, даже по ночам около нуля. Это нормально. И как раз всякие грибные комарики мерзкие сдохли, которые заражают грибы червями. Ядовитых грибов тоже нету, поэтому тут даже начинающему грибнику не ошибиться», — объяснил Дмитрий Тихомиров.
Это делает зимний сбор не только увлекательным, но и в некотором смысле более безопасным и «чистым»: в корзину попадут только полезные грибы без червячков.
Какие грибы искать зимой?
«Сейчас запросто можно найти на поваленных деревьях позднеосеннюю вешенку, это грибы с темной шляпкой и хорошим вкусом», — отметил эксперт и уточнил, что этот вид растет на стволах и пнях лиственных деревьев.
Прекрасно растет в это время фармулина.
«Это зимний опёнок ярко оранжевого цвета. Они не менее вкусные, чем там осенние или летние опята. Их легко найти, потому что фармулина растет пучками, предпочитая ивы, осины», — добавляет Тихомиров.
Эти яркие грибы действительно сложно пропустить на фоне снега или оголенных деревьев.
Порадовать в эти дни грибников способны и последние рядовки и говорушки.
«Из растущих на земле встречаются последние рядовки фиолетовые или говорушки дымчатые», — говорит эксперт. Их время подходит к концу, но в тёплую погоду ещё есть шанс.
Самый удивительный трофей — зимние лисички.
«Во Владимирской области я несколько дней назад нашел лисички во мху. Это уникальный гриб, который растёт очень медленно и может как бы замереть. Под мхом там тепло, влажно, и для них неплохо. Потеплело — они вылезли. Немного подмороженные, но, тем не менее, свежие и очень вкусные», — поделился находкой Дмитрий Тихомиров.
Грибной сезон продлится до Нового года?
По словам эксперта, прогноз для грибников обнадёживающий. Всё зависит от капризов погоды.
«Если такая погода сохранится, то и на новогоднем столе могут оказаться свежесобранные грибы», — заявил миколог.
Он подтвердил, что на личном опыте убедился в активности грибницы: «При желании в Подмосковье и в декабре в этом году можно собирать грибы. На даче в Домодедово на прошлой неделе я нашел фиолетовую рядовку, хотя для них уже прохладно и они, скорее всего, уже отходят. А вёшенка, фармулина или зимний опёнок отлично растут при слабой плюсовой температуре, такая погода для них идеальна».
Аномально тёплое начало зимы открыло уникальное окно возможностей для всех ценителей «тихой охоты». Это шанс не только пополнить запасы, но и насладиться прогулкой по зимнему лесу.