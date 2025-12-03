Грибной бум в декабре: эксперт рассказал об аномальном урожае этой зимой

Он подтвердил, что на личном опыте убедился в активности грибницы: «При желании в Подмосковье и в декабре в этом году можно собирать грибы. На даче в Домодедово на прошлой неделе я нашел фиолетовую рядовку, хотя для них уже прохладно и они, скорее всего, уже отходят. А вёшенка, фармулина или зимний опёнок отлично растут при слабой плюсовой температуре, такая погода для них идеальна».