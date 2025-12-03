Профессор красноярского педуниверситета получила краевую награду за достижения в научной деятельности

Решение принято Министерством образования Красноярского края.
Мера поддержки присуждается исследователям, которые демонстрируют высокие результаты в научной работе: публикации в рецензируемых научных журналах, издание монографий, участие в грантовых проектах, создание и развитие научной школы, руководство аспирантами.
Наталья Ковтун входит в топ-50 самых цитируемых литературоведов России, вместе с коллективом кафедры дважды получала гранты Российского научного фонда. Профессору присвоено звание «Ветеран труда» федерального значения, её имя внесено в Книгу Почёта преподавателей вузов РФ.
«Огромный край с серьёзным технологическим и экономическим потенциалом должен заботиться о том, чтобы этот потенциал сохраняться, а гуманитаристика — одно из условий расширения возможностей творческого сообщества и личности как таковой», — подчеркнула Наталья Ковтун.