Профессор красноярского педуниверситета получила краевую награду за достижения в научной деятельности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Профессор кафедры мировой литературы и методики её преподавания филологического факультета Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева Наталья Ковтун удостоена краевой меры социальной поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации.

Источник: НИА Красноярск

Решение принято Министерством образования Красноярского края.

Мера поддержки присуждается исследователям, которые демонстрируют высокие результаты в научной работе: публикации в рецензируемых научных журналах, издание монографий, участие в грантовых проектах, создание и развитие научной школы, руководство аспирантами.

Наталья Ковтун входит в топ-50 самых цитируемых литературоведов России, вместе с коллективом кафедры дважды получала гранты Российского научного фонда. Профессору присвоено звание «Ветеран труда» федерального значения, её имя внесено в Книгу Почёта преподавателей вузов РФ.

«Огромный край с серьёзным технологическим и экономическим потенциалом должен заботиться о том, чтобы этот потенциал сохраняться, а гуманитаристика — одно из условий расширения возможностей творческого сообщества и личности как таковой», — подчеркнула Наталья Ковтун.