Штрафы омским безбилетникам назвали недостаточно большими

Как говорится в докладе мэрии, оказавшемся в распоряжении «СуперОмска», с декабря 2024 года по настоящее время специалисты составили 640 протоколов о безбилетном проезде. По результатам рассмотрения 605 протоколов наложено 595 штрафов по 300 рублей и два штрафа за повторное нарушение — по 1,5 тысячи рублей.