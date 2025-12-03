Штрафы омским безбилетникам назвали недостаточно большими

В администрации города Омска к заседанию комитета по вопросам транспортной инфраструктуры подготовили информацию о работе с безбилетниками в общественном транспорте.
Сейчас наказанием для зайцев является штраф в размере от 300 до 1 тысячи рублей при первом нарушении; от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей — при повторном. При этом по факту нарушителям выписывают минимальные суммы.
Как говорится в докладе мэрии, оказавшемся в распоряжении «СуперОмска», с декабря 2024 года по настоящее время специалисты составили 640 протоколов о безбилетном проезде. По результатам рассмотрения 605 протоколов наложено 595 штрафов по 300 рублей и два штрафа за повторное нарушение — по 1,5 тысячи рублей.
Из документа мэрии следует вывод, что размер штрафов за безбилетный проезд недостаточен, о чем говорит большое количество нарушений.
«Значительное количество правонарушений в городе Омске, предусмотренных статьей 22 Кодекса, свидетельствует о том, что предусмотренный в настоящее время Кодексом размер санкций не в полной мере выполняет роль разумного сдерживающего фактора для соблюдения запретов, установленных областным законодательством», — указано в отчете.
В мэрии также отмечают, что в других регионах установлены фиксированные суммы штрафов. Например, в соседней Новосибирской области это 1 тысяча рублей; в Свердловской и Челябинской — 2,5 тысячи рублей.
Информация будет рассмотрена на заседании в четверг, 4 декабря 2025 года.