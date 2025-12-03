Ричмонд
Минобороны заявило о разминировании инфраструктуры Волчанска

ВСУ превратили Волчанск в укреплённый район с разветвлённой системой обороны вдоль реки Волчья.

Источник: Аргументы и факты

В Волчанске продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры, которые начали проводить после освобождения города. Как сообщили в Министерстве обороны России, местным жителям также доставляется необходимая гуманитарная помощь.

В ведомстве заявили, что задача, поставленная командованием группировки «Север» по взятию города, выполнена успешно, что отражает высокий уровень подготовки. Отмечается, что подразделения действовали организованно и профессионально, а использование беспилотников для выявления позиций противника позволило эффективно нарушить его оборонные порядки.

По данным Минобороны, украинские силы превратили Волчанск в укреплённый район с разветвлённой системой обороны вдоль реки Волчья. Установление контроля над городом расширило защитный периметр и улучшило ситуацию в Харьковской области.

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры боев за Волчанск Харьковской области и водружения в городе российских флагов.