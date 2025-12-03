Минобороны заявило о разминировании инфраструктуры Волчанска

В ведомстве заявили, что задача, поставленная командованием группировки «Север» по взятию города, выполнена успешно, что отражает высокий уровень подготовки. Отмечается, что подразделения действовали организованно и профессионально, а использование беспилотников для выявления позиций противника позволило эффективно нарушить его оборонные порядки.