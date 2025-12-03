Россиянам рассказали, как будем отдыхать в новогодние праздники 2026-го

В результате новогодний период оформился в единый марафон отдыха — без разрывов и рабочих «островков» между праздниками. Решение направлено на то, чтобы сохранить привычный формат длинных каникул: россияне уходят на отдых уже в конце декабря, а возвращаются к работе только в середине января. Такой график позволяет заранее планировать отпуск, поездки и семейные мероприятия, а также обеспечивает стабильный режим для предприятий и организаций.