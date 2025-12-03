Ричмонд
Россиянам рассказали, как будем отдыхать в новогодние праздники 2026-го

Россиянам рассказали, как отдыхаем на новогодние праздники конца 2025 — начала 2026 гг. Предстоящие новогодние каникулы подарят россиянам рекордные 12 дней отдыха подряд.

В 2026-м длинные каникулы охватят период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, превращаясь в самый продолжительный непрерывный зимний перерыв последних лет. Такой график стал возможен благодаря переносу выходных: суббота 3 января и воскресенье 4 января, совпавшие с праздничными днями, перенесены на 31 декабря и 9 января.

В результате новогодний период оформился в единый марафон отдыха — без разрывов и рабочих «островков» между праздниками. Решение направлено на то, чтобы сохранить привычный формат длинных каникул: россияне уходят на отдых уже в конце декабря, а возвращаются к работе только в середине января. Такой график позволяет заранее планировать отпуск, поездки и семейные мероприятия, а также обеспечивает стабильный режим для предприятий и организаций.

Итог: 12 дней новогодних каникул — с 31 декабря по 11 января — станут самым длительным зимним отдыхом 2026 года.

