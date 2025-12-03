Ричмонд
В Иркутске ищут родных солдата, погибшего в 1944 году

В 2026 году в Беларуси планируется торжественное перезахоронение и увековечение памяти Акима Скриянтова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В администрацию Иркутска поступило обращение от белорусских поисковиков. Они просят помочь разыскать родственников участника Великой Отечественной войны Акима Александровича Скриянтова.

— Солдат родился в Иркутске. До войны жил с матерью Александрой Ивановной Скриянтовой, в предместье Свердлово, 63. Был призван Иркутским районным военным комиссариатом, — говорится в сообщении администрации.

Он служил в 1187-м стрелковом полку 358-й стрелковой дивизии. Погиб 2 марта 1944 года на территории Витебской области. В 2026 году в Беларуси планируется торжественное перезахоронение и увековечение памяти Акима Скриянтова и других бойцов. Поисковики просят откликнуться возможных родственников.