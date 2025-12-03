В Госдуме обозначили ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной: что известно

Возможные точечные изменения законодательства, а также разъяснения высшей судебной инстанции о признании сделок с жильём недействительными и о последствиях такого решения — ключевые риски для Верховного суда РФ в деле певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Рынок жилья сегодня живет в условиях, когда все чаще добросовестный покупатель рискует лишиться квартиры и денег из-за последующих решений суда», — рассказал Гаврилов.
Он подчеркнул, что речь идёт не о мошеннических схемах, а о случаях, когда собственник сам продаёт квартиру законопослушному покупателю. Поэтому ключевым шагом он назвал необходимость чётких разъяснений Верховного суда о применении норм Гражданского кодекса. Гаврилов отметил, что судам нужен ясный ориентир: двусторонняя реституция должна обеспечивать фактическое возвращение и квартиры, и уплаченных средств.
Он также рассказал, что обсуждаются точечные поправки, включая возможный короткий период «остывания», когда деньги блокируются на спецсчёте до завершения регистрации. Это дало бы пожилым продавцам время ещё раз обдумать сделку и защитило бы их от давления злоумышленников. Ещё одним направлением, по словам депутата, может стать закрепление обязанности уведомлять доверенных лиц при сделках с участием граждан старшего возраста.
Кроме того, он отметил важность налаживания взаимодействия служб, сопровождающих сделки, с правоохранительными органами. Гаврилов добавил, что особого внимания требует контроль за крупными суммами, которые владелец получает после продажи жилья.
По его мнению, наибольшая угроза возникает именно в момент перевода денег злоумышленникам. Он считает возможным ввести временные дополнительные проверки операций с такими средствами, включая переводы на новые счета и попытки обналичивания.
