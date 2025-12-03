В Госдуме обозначили ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной: что известно

Он также рассказал, что обсуждаются точечные поправки, включая возможный короткий период «остывания», когда деньги блокируются на спецсчёте до завершения регистрации. Это дало бы пожилым продавцам время ещё раз обдумать сделку и защитило бы их от давления злоумышленников. Ещё одним направлением, по словам депутата, может стать закрепление обязанности уведомлять доверенных лиц при сделках с участием граждан старшего возраста.