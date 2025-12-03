Собирают мирных по подвалам: Красный Лиман и Северск готовят к сдаче

Российские войска ведут активные наступательные действия в районе Красного Лимана и Северска, что, по мнению экспертов, приближает развязку в этой части зоны СВО. По словам полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, в Красном Лимане противник применяет избирательную тактику, направленную на сохранение наиболее боеспособных резервов.
Тактика ВСУ в Красном Лимане.
«В Красном Лимане у ВСУ интересная установка. Территориалов, которые не представляют боевой ценности, бросают на позиции, заставляют вести сдерживающие оборонительные действия. При этом более-менее боеспособные части, у которых на вооружении тяжелая техника, противник пытается сохранить. Наверное, для последующих каких-то действий», — констатировал эксперт.
Однако давление со стороны российских войск не ослабевает.
«Наши войска наносят и штурмовые удары, и огневые. ВСУ на этом направлении терпят поражение. Я бы не сказал, что они там бегут, но, по крайней мере, постепенно освобождают город от своего присутствия», — обозначил Матвийчук.
Красный Лиман как транспортный узел сложно переоценить. Эксперт напоминает: «Этот город входит в Краматорскую агломерацию, где Славянск сейчас под огневым воздействием, а Константиновка в окружении».
Развитие успеха подтверждается и сообщениями других экспертов. Как ранее сообщал военкор Юрий Котенок, российским бойцам удалось прорваться в село Диброва под Красным Лиманом и выйти к опорным пунктам ВСУ, прикрывающим дорогу между Дибровой и селом Озерное. Это создает угрозу перерезать прямую дорогу, соединяющую Красный Лиман и Славянск, что может окончательно дезорганизовать систему обороны противника в этом районе.
Встреча с жителями и «ворота в Краматорск».
Параллельно с боями происходит и другая, не менее важная работа — освобождение мирных граждан, которые месяцами скрывались от обстрелов ВСУ. «По той информации, которой я владею, наши части, когда заходят в Красный Лиман, неожиданно находят мирных граждан. Люди прячутся в подвалах, погребах, в каких-то углублениях», — рассказывает Матвийчук.
Он описывает, что люди выходят «изможденные, запуганные, но радуются, что встречают российскую армию».
Не менее значимые события разворачиваются и под Северском, освобождение которого, по сути, открывает прямой путь к одному из крупнейших узлов обороны ВСУ в Донбассе.
«Северск — практически ворота в Краматорск. Это урбанизированный промышленный город с развитой подземной инфраструктурой. Наши войска вошли в Северск, там идут уже бои по направлениям улиц, скверов. Происходит огневое воздействие на противника военно-космическими силами и беспилотной авиации», — рассказал Матвийчук.
По данным подполковника запаса Олега Иванникова, в Северске остается порядка 3 тысяч боевиков, и они практически в полном окружении.
Важным фактором, ускоряющим освобождение города, является отсутствие мирного населения. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, «практически все мирные жители покинули Северск… Это позволяет ВС РФ действовать максимально эффективно, не опасаясь за жизни гражданских».
Глава ДНР Денис Пушилин также выразил уверенность, что сопротивление ВСУ в Северске носит временный характер, то есть вскоре будет сломлено.
Освобождение Красного Лимана и Северска, резюмировал Матвийчук, создает прочный плацдарм длядальнейшего наступления на Краматорск и Славянск окончательного взятия российскими войсками под контроль всей территории ДНР.