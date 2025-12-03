Собирают мирных по подвалам: Красный Лиман и Северск готовят к сдаче

Параллельно с боями происходит и другая, не менее важная работа — освобождение мирных граждан, которые месяцами скрывались от обстрелов ВСУ. «По той информации, которой я владею, наши части, когда заходят в Красный Лиман, неожиданно находят мирных граждан. Люди прячутся в подвалах, погребах, в каких-то углублениях», — рассказывает Матвийчук.