Применят детектор лжи: найден способ установить правду в «деле Долиной»

История с элитной пятикомнатной квартирой народной артистки Ларисы Долиной в престижных Хамовниках превратилась в громкое дело о мошенничестве, которое не только потрясло шоу-бизнес, но и спровоцировало серьезные изменения на рынке недвижимости. Пока суд аннулировал сделку, оставив покупательницу Полину Лурье и без жилья, и без денег, а ее адвокаты готовят жалобу в Верховный Суд, общественное внимание привлекли не только юридические перипетии, но и экстравагантные интерьеры знаменитой недвижимости. Для aif.ru элитную квартиру оценила опытный риэлтор Алина Правоторина, чьи комментарии раскрывают неочевидные детали мира дорогой недвижимости.
В стиле Людовика.
«Почему-то именно такие интерьеры достаточно часто встречаются в богемной среде. Вот подобные люди любят так называемый “стиль Людовика”: цыганщину, золото», — отмечает Правоторина.
Этот выбор, по мнению эксперта, является яркой, но неоднозначной визитной карточкой владельца.
«Это очень сильно на любителя, скажем так. Я бы не назвала этот стиль современным, но это дорогие материалы, это дорогие дизайнеры», — объясняет она.
Интересно, что в сегменте элитной недвижимости подобный ремонт, даже с учетом использованных дорогих материалов и услуг дизайнеров, практически не влияет на итоговую стоимость лота.
«В таком бюджете ремонт не берётся особенно во внимание, если он действительно там не супердизайнерский. Но даже если остромодные интерьеры, то это влияет скорее не на цену, а на скорость продажи. Действительно красивую, современную квартиру купят быстрее», — констатирует риэлтор.
Применительно же к квартире Долиной Правоторина не скрывает: «Если брать во внимание квартиру Долиной, то это сильно на любителя. Кто-то берет квартиру и будет жить прямо так, кого-то это устроит. Но в основном люди делают ремонт по своему вкусу после покупки».
Три тысячи отменённых сделок.
История, начавшаяся в 2024 году, когда мошенники, втеревшись в доверие, вынудили певицу продать квартиру и передать им вырученные средства вместе с сбережениями, стала отправной точкой. По данным аналитиков рынка недвижимости, за прошедший год в России было оспорено около трех тысяч сделок по аналогичной схеме, которую эксперты уже окрестили «схемой Долиной».
В ответ риэлторское сообщество резко усилило меры безопасности.
«Проверять продавцов квартир будут усиленно, вплоть до полиграфа. Мне на практике такое еще не попадалось, но разговоры в нашей среде об этом ходят. И в нынешней ситуации никто не удивится, потому что есть совершенно чудовищные истории», — делится Алина Правоторина.
В подтверждение своих слов эксперт приводит нашумевший случай с пожилой продавщицей. Бабушка, оформлявшая продажу через риэлтора, несмотря на многочисленные предупреждения и даже беседы с полицией, оставалась уверена, что действует в интересах «разведки». После сделки она потребовала в банке крупную сумму наличными. Бдительность риэлтора, вовремя предупредившего руководство банка, позволила лишь ненадолго задержать выдачу денег, которые в итоге все равно ушли мошенникам.
«То есть бабушка билась, как раненый лев, будучи уверена, что работает на разведку, как они все, эти жертвы мошенников, считают», — с сожалением констатирует Правоторина.
Усложнились сделки с пожилыми продавцами.
Этот инцидент наглядно показывает, почему «скандал с квартирой Долиной усложнил сделки с пожилыми продавцами». «Нельзя сказать, что стали меньше продавать или покупать. Хотя, я думаю, кто-то, может, и отказался пока от покупки. Безусловно, встал вопрос более тщательных проверок. Может быть, больше внимания стало именно к пожилым продавцам, поменялось отношение», — поясняет риэлтор.
Теперь, если к профессионалу обращается одинокий человек в возрасте, готовится ряд обязательных вопросов.
«Лично я, как риэлтор, говорю клиентам, что не хочу гадать, далеко не все можно проверить, нельзя залезть человеку в голову, поэтому предлагаю отказываться от сделок с высоким риском и выбрать другие варианты», — заявляет Правоторина.
И добавляет: «Если одинокий пожилой человек попросит меня продать квартиру, я, конечно, буду досконально разбираться в том, зачем ему это. За сделку возьмусь, если сочту, что есть какие-то резонные доводы, например, дети в другом городе, человек хочет к ним переехать. Тут понятно, что одному жить тяжело, или какие-то другие подобные моменты».
История с квартирой Ларисы Долиной вышла далеко за рамки частного конфликта. Она обнаружила уязвимости рынка, заставив игроков пересмотреть стандарты проверки в работе с определенными категориями клиентов. Гораздо больше потенциальные покупатели и их представители будут интересоваться чистотой сделки и психическим состоянием продавца, а в арсенале риэлторов, наряду с оценкой квадратных метров, могут появиться и нетривиальные инструменты вроде полиграфа.