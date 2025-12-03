Применят детектор лжи: найден способ установить правду в «деле Долиной»

История с элитной пятикомнатной квартирой народной артистки Ларисы Долиной в престижных Хамовниках превратилась в громкое дело о мошенничестве, которое не только потрясло шоу-бизнес, но и спровоцировало серьезные изменения на рынке недвижимости. Пока суд аннулировал сделку, оставив покупательницу Полину Лурье и без жилья, и без денег, а ее адвокаты готовят жалобу в Верховный Суд, общественное внимание привлекли не только юридические перипетии, но и экстравагантные интерьеры знаменитой недвижимости. Для aif.ru элитную квартиру оценила опытный риэлтор Алина Правоторина, чьи комментарии раскрывают неочевидные детали мира дорогой недвижимости.