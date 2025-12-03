Ричмонд
Пьяный красноярец за рулем «Газели» задержан благодаря сигналу в чат-бот

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице региона сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя благодаря сообщению в чат-бот Госавтоинспекции «Синяя линия».

Источник: НИА Красноярск

В минувшие выходные в вечернее время в чат-бот поступила информация о мужчине, который распивал спиртные напитки, а после сел за руль автомобиля «Газель». Заявитель указал точное место — улица Крупская.

Сотрудники полка ДПС немедленно выехали на место и остановили автомобиль. При проверке на трезвость прибор зафиксировал 0,688 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Напомним, сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия» 263−10−19 или через чат-бот в телеграм @Alkoline_Krsk_bot.

