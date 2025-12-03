Ричмонд
Слюсарь: в нескольких районах Ростовской области уничтожены дроны ВСУ

ВС РФ сбили БПЛА в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 декабря сбили вражеские беспилотники в небе над несколькими территориями Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших нет. Слюсарь добавил, что данные о последствиях уточняются.

Напомним, ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что дроны ВСУ были сбиты в над Петровским районом. Он добавил, что никто не пострадал.

Также сообщалось, что в ночь с 1 на 2 декабря силы ПВО обезвредили украинские беспилотники над территорией Белокалитвинского и Шолоховского районов Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала.

