Слюсарь: в нескольких районах Ростовской области уничтожены дроны ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 декабря сбили вражеские беспилотники в небе над несколькими территориями Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет. Слюсарь добавил, что данные о последствиях уточняются.
Напомним, ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что дроны ВСУ были сбиты в над Петровским районом. Он добавил, что никто не пострадал.
Также сообщалось, что в ночь с 1 на 2 декабря силы ПВО обезвредили украинские беспилотники над территорией Белокалитвинского и Шолоховского районов Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала.