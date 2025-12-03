Гениальный металлург спас мегазавод на Урале от краха и заставил США пойти на сделку

Владислав Тетюхин вывел «ВСМПО-Ависма» на мировой уровень.
В истории российского бизнеса немного найдется фигур, чья жизнь напоминала бы одновременно и приключенческий роман, и житие. Владислав Тетюхин — одна из них. Гениальный ученый, создавший титановую промышленность страны. Железный менеджер, вытащивший из пропасти гигантский завод и превративший его в мирового лидера. И в итоге — меценат, потративший почти всё своё состояние на суперсовременную клинику на Урале, которую он подарил городу и людям. Жизнь гениального металлурга — в материале URA.RU.
Рождение титанового гения.
Он родился в Москве 29 ноября 1932 года. Сын оперуполномоченного МУРа и инженера-аэродромщика, золотой медалист, он выбрал для себя не самую легкую стезю — металлургию. Окончив Московский институт стали и сплавов в 1956 году, молодой инженер Владислав Тетюхин получил распределение в маленький уральский городок Верхняя Салда. Тогда это было похоже на ссылку. Но для него это стало судьбой.
Владислав Тетюхин, несмотря на свое состояние, обладал редкой скромностью.
Завод, куда он попал, был одним из первых в мире, где осваивали производство стратегического металла будущего — титана. Легкий, прочный, стойкий к коррозии, он был идеален для авиации, космоса и флота. Тетюхин окунулся в работу с головой. От цехового мастера до заместителя главного металлурга — за 19 лет он прошел весь путь, параллельно совершая научные открытия. Уже в 28 лет он стал лауреатом Ленинской премии за создание сплава для подводных лодок. К 40 годам на его счету было полторы сотни изобретений.
Его коллеги вспоминали не только его работоспособность, но и редкое сочетание качеств: мощнейшая харизма, железная воля и при этом детская, почти наивная вера в людей. Он мог убедить кого угодно и в чём угодно. А ещё он был аскетом. Даже став миллионером, он десятилетиями ходил в одной и той же коричневой «варёной» куртке с Рижского рынка, отказывался носить смартфон, а смокинг считал ненужной роскошью.
Возвращение в ад или спасти завод.
В 1976 году Тетюхин вернулся в Москву к больному отцу, возглавил лабораторию во Всероссийском институте авиационных материалов. Казалось, жизнь состоялась: признанный учёный, обеспеченный человек. Но грянули 1990-е. Оборонка рухнула. Завод в Верхней Салде, его детище, умирал. Производство титана упало в 30 раз. Люди не получали зарплату. В это же время к Тетюхину пришло заманчивое предложение из NASA — работать в США, с перспективами и «золотыми горами».
И в этот момент к нему в Москву приехала делегация салдинских рабочих. Они просто пришли к своему Владиславу Валентиновичу и попросили о помощи. В 1992 году 60-летний Тетюхин вернулся в умирающую Салду. Он взялся за немыслимое: спасти гиганта и вывести его на мировой рынок.
Владислав Тетюхин глубоко вникал во все нюансы и полностью погружался в рабочий процесс.
Задача казалась невыполнимой. Высокотехнологичный титан был никому не нужен. Первая поездка в США в 1993 году обернулась унизительным предложением делать не детали для самолетов, а… титановые подковы для лошадей. Мировой авиапром смотрел на них с высока: ненадежные русские из далекого уральского городка, без сертификатов, без стабильного сырья.
Гений Тетюхина проявился в полной мере. Он первым в России понял, что титан — это не только оружие. Это будущее гражданской авиации, медицины, спорта. Он начал с малого: наладил выпуск медицинских имплантатов, велосипедных рам, даже часов и украшений из титана, который может быть разного цвета. Это давало хоть какие-то деньги.
Но главной целью были Boeing и Airbus. Ключом к успеху стала стратегия вертикальной интеграции. Чтобы гарантировать поставки, он выкупили Березниковский титано-магниевый комбинат, получив контроль над всем циклом — от губки до готового проката. А чтобы быть «ближе» к клиенту, создали в Европе и США удобную систему дистрибуции, которая позволяла Airbus и Boeing работать с ними как с местными поставщиками.
Упорство, качество и гениальная стратегия сработали. В 1997 году в присутствии вице-президента США Альберта Гора и премьера Виктора Черномырдина был подписан исторический контракт с Boeing. Позже пришел и Airbus. К началу 2000-х «ВСМПО-Ависма» стала мировым лидером, обеспечивая 35% потребностей Boeing, 60% — Airbus, 100% — бразильской Embraer. Титановая империя была построена. В 2009 году Тетюхин продал свои 29% акций, выручив 150 миллионов долларов.
Финансовые средства, вырученные от продажи акций, Тетюхин направил на строительство больницы.
Мечта, стоившая миллиардов.
Полученные деньги — около 4 млрд рублей — Тетюхин не стал вывозить в офшоры или вкладывать в новый бизнес. У него родилась идея, которая многим казалась безумной: построить на Урале медицинский центр мирового уровня. Он хотел воплотить идею лечения и восстановления человека в рамках полного цикла — от диагностики до полной реабилитации. Для него это был способ отдать долг уральским рабочим, создавшим титановое чудо.
В 2012 году — в возрасте 80 лет — скромный пенсионер из Верхней Салды начал грандиозное строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Проект разрабатывала немецкая компания. Тетюхин лично вникал во все детали — от выбора оборудования до планировки палат. Собственных средств в итоге не хватило, но ему удалось привлечь еще около 1,2 млрд рублей через «Корпорацию развития Среднего Урала».
Великое наследие.
В Верхней Салде установили памятник прославленному гендиректору.
11 апреля 2019 года Владислава Тетюхина не стало. Он умер, оставив после себя не только глобальную титановую корпорацию, которая и сегодня кормит весь мировой авиапром. Он оставил в Нижнем Тагиле памятник человеческой щедрости — огромную, светлую, сверхсовременную больницу, которую подарил людям. В стране, где история успеха часто заканчивается скандалом или бегством, его история — иная.
Он был великим мечтателем, который умел делать. И великим делателем, который смог всё отдать. Сначала он создал империю титана для России. А потом обменял её на надежду, на здоровье и жизнь для тысяч простых людей. Этот обмен — главный итог его удивительной, почти былинной жизни.