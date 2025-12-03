Гениальный металлург спас мегазавод на Урале от краха и заставил США пойти на сделку

Завод, куда он попал, был одним из первых в мире, где осваивали производство стратегического металла будущего — титана. Легкий, прочный, стойкий к коррозии, он был идеален для авиации, космоса и флота. Тетюхин окунулся в работу с головой. От цехового мастера до заместителя главного металлурга — за 19 лет он прошел весь путь, параллельно совершая научные открытия. Уже в 28 лет он стал лауреатом Ленинской премии за создание сплава для подводных лодок. К 40 годам на его счету было полторы сотни изобретений.