Медкомиссию для получения водительских прав в Перми можно пройти в одном месте

Стандартный список специалистов, которым надо показаться для получения прав категорий А и В, короткий. Это психиатр-нарколог, психиатр, офтальмолог и терапевт. Но, как всегда, есть нюансы. Водителям, ранее лишенным права управления транспортным средством, в обязательном порядке проводится исследование мочи (крови) на наркотические средства и признаки хронического употребления алкоголя. По словам заведующего отделением платных услуг наркологического диспансера Павла Полякова, многие употребляют алкоголь за несколько дней или даже за неделю до комиссии и считают, что это нормально. Но это не так — анализ мочи покажет наличие метаболит алкоголя, и вас отправят на пересдачу через 5−7 дней.