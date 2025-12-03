Ричмонд
Медкомиссию для получения водительских прав в Перми можно пройти в одном месте

Заветную справку можно получить за 40 минут (архивное фото).

Могут ли пройти медкомиссию на права подростки?

Пройти комиссию и получить водительские права могут все совершеннолетние жители. Для подростков есть нюансы. Получить права категории B можно с 17 лет, а на категорию А — с 15-ти. При этом для прохождения медосмотра необходимо письменное согласие родителей или других законных представителей. Бланк такого заявления можно скачать на сайте наркологического диспансера, а заполнив, нужно предоставить его при оформлении документов на прохождение комиссии.

Как попасть на медкомиссию на права?

Водительская комиссия наркодиспансера работает в главном филиале по адресу: Пермь, ул. Монастырская 95Б. Пройти осмотр можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Обращаться следует в кабинет № 16 на первом этаже.

Надо ли записываться на медкомиссию на права?

Пройти медосмотр можно в порядке живой очереди. Но, по свидетельству корреспондента URA.RU, это может занять больше времени. Прием в порядке живой очереди прекращается за 40 минут до конца рабочего дня. Если хотите записаться на определенное время, то необходимо это сделать через портал k-vrachu.ru. Но имейте в виду, что слоты на ближайшие дни будут наверняка заняты.

Что взять с собой на медкомиссию на права?

Чтобы пройти водительскую комиссию, с собой требуется взять только паспорт, если вы зарегистрированы в Перми или Пермском районе. Иногородним кроме паспорта потребуется справка от психиатра-нарколога и психиатра по месту постоянной регистрации. И помним, что подросткам нужно не забыть согласие родителей, о котором мы писали выше.

Каких врачей надо пройти на водительской комиссии?

Стандартный список специалистов, которым надо показаться для получения прав категорий А и В, короткий. Это психиатр-нарколог, психиатр, офтальмолог и терапевт. Но, как всегда, есть нюансы. Водителям, ранее лишенным права управления транспортным средством, в обязательном порядке проводится исследование мочи (крови) на наркотические средства и признаки хронического употребления алкоголя. По словам заведующего отделением платных услуг наркологического диспансера Павла Полякова, многие употребляют алкоголь за несколько дней или даже за неделю до комиссии и считают, что это нормально. Но это не так — анализ мочи покажет наличие метаболит алкоголя, и вас отправят на пересдачу через 5−7 дней.

Какова процедура прохождения водительской комиссии?

Схема прохождения медкомиссии для водителей проста. Обратиться в кабинет № 16, оплатить услугу, пройти врачей, получить заветную справку. На все должно уйти около 40−50 минут.

Сколько стоит водительская медкомиссия?

Стоимость услуг 1500 рублей.