В Госдуме хотят создать программу оплаты проезда в другой город для лечения

Миронов: практика оплаты проезда на лечение должна стать общероссийской.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить право на компенсацию проезда в другой город для лечения. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат напомнил, что в ряде регионов уже существует подобная практика и призвал сделать её общероссийской.

«Процесс оформления необходимых документов нужно максимально упростить, а перечень заболеваний — максимально расширить», — цитирует Миронова ТАСС.

Депутат добавил, что это станет ещё одним шагом к полной реализации права граждан на бесплатную медпомощь.

Тем временем в Госдуме предложили в канун новогодних праздников выплачивать всем категориям пенсионеров по 5000 рублей.

Также сообщалось, что в Госдуме хотят ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом.

Ещё одно предложение от депутатов — запретить нейросетям рекомендовать лекарственные средства, а также ввести обязательную маркировку медицинских рекомендаций от ИИ.