В Госдуме хотят создать программу оплаты проезда в другой город для лечения

Россияне могут получить право на компенсацию проезда в другой город для лечения. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат напомнил, что в ряде регионов уже существует подобная практика и призвал сделать её общероссийской.