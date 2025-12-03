Ричмонд
«Мы приехали решать конкретные задачи»: глава Башкирии приехал с рабочим визитом в Ташкент

Хабиров рассказал о своей поездке в Ташкент.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Ташкент. В своей публикации в соцсетях руководитель региона подчеркнул, что поездка носит сугубо деловой характер и направлена на решение конкретных задач.

По словам Хабирова, одним из ключевых проектов является строительство совместного российско-узбекского технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. Он отметил, что у Башкирии уже есть несколько потенциальных резидентов для будущего инновационного кластера.

Руководитель республики охарактеризовал Узбекистан как одного из ключевых партнеров Башкирии. Он указал на активное развитие отношений с регионами страны, наращивание торгово-экономических связей и углубление промышленной кооперации. Сотрудничество охватывает такие сферы, как сельское хозяйство, наука и образование.

Основным событием визита станет участие главы Башкирии в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

