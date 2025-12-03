В поселке Мама Иркутской области устранили прорыв теплотрассы

В поселке Мама Иркутской области произошла авария на теплосети. 3 декабря 2025 года около часа ночи из-за прорыва на перекрестке улиц Комсомольская и Пролетарская остановилась котельная № 4 («Центральная»). Как сообщили КП-Иркутск в администрации Мамско-Чуйского района, из-за этого пропали отопление и горячая вода.