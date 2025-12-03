В поселке Мама Иркутской области устранили прорыв теплотрассы

В поселке Мама Иркутской области произошла авария на теплосети. 3 декабря 2025 года около часа ночи из-за прорыва на перекрестке улиц Комсомольская и Пролетарская остановилась котельная № 4 («Центральная»). Как сообщили КП-Иркутск в администрации Мамско-Чуйского района, из-за этого пропали отопление и горячая вода.
— В зоне отключения оказались два пятиэтажных дома, 45 малоэтажных многоквартирных домов, 67 частных домов с печным отоплением, а также два социальных объекта. Всего авария затронула 903 человека, — уточнили в пресс-службе МЧС.
На место сразу выехала ремонтная бригада. К пяти часам утра порыв был устранен. Сейчас ведется заполнение системы водой для запуска трех котлов центральной котельной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух северных городах Иркутской области — Киренске и Усть-Куте — 2 декабря устраняли аварии на котельных.