Кто сможет выйти на социальную пенсию по старости в 2026 году в Татарстане

В 2026 году на социальную пенсию по старости смогут выйти мужчины 1957 года рождения и женщины 1962 года рождения. При этом по своему усмотрению человек вправе отказаться от выхода на социальную пенсию и продолжить трудиться, чтобы наработать дополнительные стаж и пенсионные баллы, чтобы претендовать уже на страховую пенсию, которая больше социальной.