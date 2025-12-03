Улицу Шкотова в Хабаровске перекроют в январе из-за строительства водовода

Напомним, что в январе будущего года администрация Хабаровска вводит ограничения на движение автомобильного транспорта на улице Святителя Иннокентия. Закрыта будет одна из полос дороги на участке от улицы Кавказской до административного здания напротив дома № 24/1 на улице Тургенева. В связи с выносом магистральной водопроводной линии дорогу частично закроют на 90 дней.