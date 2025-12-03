Улицу Шкотова в Хабаровске перекроют в январе из-за строительства водовода

В Хабаровске на улице Шкотова с 30.01.2026 по 06.03.2026 полностью перекроют движение автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект соответствующего постановления подготовили в мэрии столицы региона. На месте проведения работ для автолюбителей обещают организовать объездные пути.
Из текста проекта восстановления следует, что ограничения вводятся из-за строительства новой теплотрассы протяжённостью 342 погонных метра — она будет состоять из двух труб диаметром 150 миллиметров. Заказчиком работ выступает ООО «ЦИТ-Строй». Для укладки трубопровода требуется произвести земляные работы, после чего восстановить нарушенное благоустройство.
Проезжая часть будет полностью перекрыта на участке от строящейся группы жилых домов в районе пересечения улиц Шкотова и Приморской до торгового центра Rich Family. После укладки магистральной водопроводной линии подрядчик должен также обеспечить новое покрытие дороги — его выполнять в «зимнем» варианте из так называемого холодного асфальтобетона.
Напомним, что в январе будущего года администрация Хабаровска вводит ограничения на движение автомобильного транспорта на улице Святителя Иннокентия. Закрыта будет одна из полос дороги на участке от улицы Кавказской до административного здания напротив дома № 24/1 на улице Тургенева. В связи с выносом магистральной водопроводной линии дорогу частично закроют на 90 дней.