Лунный календарь на декабрь 2025: Когда самые опасные дни месяца и что нельзя в эти даты делать

Лунный календарь поможет не только выстроить хороший план на месяц, но и сберечь здоровье. Потому что фазы Луны могут влиять и на самочувствие, и на красоту, и даже на состояние вашей причёски. На косметологические процедуры — тоже. Поэтому лунный календарь на декабрь — полезная штука. Тем более что на дворе 2025 год, и то, что вчера считалось суеверием, завтра может стать научной гипотезой. Когда полнолуние, когда новолуние, когда благоприятные и опасные лунные дни декабря 2025-го — в материале.
Лунный календарь на декабрь 2025: фазы Луны.
В декабре фазы Луны распределены стабильно. Как известно, лунные дни отличаются от солнечных, но на этот раз такого не будет. Фазы Луны на двенадцатый месяц года: с 1 по 4 число — растущая Луна; 5-го — полнолуние; затем спутник Земли переходит в убывающую фазу с 6 по 19 декабря; новолуние наступает 20-го числа, а растущая Луна вновь радует нас с 21-го по 31-е число. Новый год под растущей фазой Луны — хороший знак!
Благоприятные дни в декабре 2025 года по лунному календарю.
По лунному календарю в декабре 2025 года самые благоприятные дни — это 11-е, 17-е и 18-е. Но этот лунный месяц порадует вас не только тремя датами. На самом деле хороших дат гораздо больше. Лунный календарь на декабрь 2025 года указывает как благоприятные следующие даты: 3, 4, 10, 12, 17, 18, 24, 25, 30 декабря. И это очевидно хорошие дни! Умеренно благоприятными станут 7, 15, 16, 20 и 23 декабря. Такие даты благоприятны для многих дел.
Благоприятные дела для новолуния.
Новолуние — особая фаза в небесном путешествии Луны. От спутника Земли света ночью вовсе нет, зато хорошо видны звёзды. Правда, все тёмные энергии от такой атмосферы начинают просыпаться. Нужно быть осторожными. Но есть для новолуния и благоприятные дела:
Принять ванну с эфирными маслами или контрастный душ. Это способствует усилению энергий очищения. «Посадить семя в землю»: сделать новый шаг по направлению к будущему проекту, записаться на новый курс. Составить карту желаний на будущий 2026 год. Завести копилку или же пересчитать наличные. Это задел на богатство в новом энергетическом периоде.
Что можно делать в полнолуние.
Несмотря на то что во время своей полной фазы Луна светит вовсю, какие-то негативные мистические стереотипы связаны и с полнолунием. Превращаются в волков оборотни, начинают бузить ведьмы, и всё такое. В наши дни этим стереотипам, конечно, не место. Вот что можно и нужно делать в полнолуние:
Сделать генеральную уборку. Особенно важно помыть окна. Но стирка — тоже хорошо. Написать на бумаге то, что вас обидело, разозлило или напугало, сжечь эту бумагу с соблюдением правил противопожарной безопасности. Лучше всего в ванной — там всегда много воды. Заняться творчеством либо публичным выступлением. Если это публичное творчество — ещё лучше. Выложить на лунный свет талисманы, кристаллы и украшения. Так они энергетически подзарядятся.
Неблагоприятные дни декабря 2025 года по лунному календарю.
Конечно, лунный календарь на декабрь 2025 года не состоит сплошь из благоприятных дней. Будут и опасные даты. Будьте осторожнее 5 декабря. Небольшие проблемы в вопросах доверия друг другу могут случиться 8 и 9 декабря. Уже 27 декабря станет ясно, кто ваш друг, а кто враг. Следите за собой и будьте осторожны! А воскресенье, 28 декабря, — самый опасный день месяца по лунному календарю на декабрь 2025 года.
Неблагоприятные дела для новолуния.
Во время новолуния энергия мира на минимуме. Света нет, всё замирает и затихает. Человеческого организма это тоже касается, как и человеческой души. Вы можете почувствовать упадок сил, усталость, могут даже опускаться руки. Не печальтесь. Может быть, просто не стоит заниматься неблагоприятными для полнолуния делами? Вот они:
Не стоит начинать проекты, требующие вложений. Если хотите организовать праздник или начать бизнес, сейчас — не время. Нельзя проводить медицинские операции, даже заранее запланированные и серьёзные. Восстанавливаться будете долго. Нельзя покупать что-то дорогое и подписывать контракты. Это принесёт несчастье всему делу. Не стоит брать на себя обязательства и давать обещания. Вы вряд ли сможете их выполнить.
Что нельзя делать в полнолуние в декабре.
В полнолуние — то же самое. Фаза Луны предполагает кутёж, весёлые праздники, но… Стоит задуматься, не испортите ли вы себе карму такими вещами? Лунный календарь на декабрь 2025 года выручит. Смотрите, что запрещено делать в полнолуние:
Принимать судьбоносные решения. Например, жениться. Управлять тяжёлым транспортом. Высок риск ДТП. Начинать новые проекты. Не стоит. Полнолуние — для завершения, а не для старта. Запланированные операции под запретом — будет течь много крови. Походы к косметологу — тоже.
Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос на декабрь 2025.
Лунный календарь стрижек на декабрь нас радует. Стрика волос, окрашивание и даже маникюр — всё это может зависеть от фазы Луны. Поэтому многие женщины ориентируются на положение ночного светила, когда идут на бьюти-процедуры. Лунный календарь окрашивания и лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года связаны друг с другом. Фактически: когда нельзя стричься, тогда и окрашиваться нельзя. Для здорового ухода за собой и красоты вашей причёски и разработан лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года. По нему смело идите стричься 3, 6, 12, 13 и 22 декабря. Но не вздумайте посещать парикмахерскую или маникюрный салон 9, 11, 16, 18 и 30 декабря.
Советы астрологов в соответствии с лунным календарём на декабрь 2025.
По лунному календарю на декабрь 2025 года полнолуние проходит в знаке зодиака Близнецы. Это делает данную фазу ночного светила особенно активной. Поэтому полнолуние декабря 2025 года — время активностей и коммуникаций. А новолуние проходит в двух знаках зодиака — Стрельце и Козероге. Это переход от поиска смыслов к практическому планированию. Астрологи советуют проводить фазы Луны и подчиняющиеся им периоды в соответствии с общим астровайбом.
Так почему в полнолуние лучше не делать операции? Есть мнение, что в полнолуние человеческий организм выделяет больше крови, а в новолуние медленнее восстанавливается. Суждение основано на экстраполяции (распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть). Если Луна влияет на приливы и отливы, то почему она не может влиять на жидкости в человеческом теле — закрытой системе? Учёные спорят на эту тему, но к народным поверьям тоже можно прислушаться. Например, к приметам на декабрь, которые были на Life.ru.