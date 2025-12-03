Лунный календарь на декабрь 2025: Когда самые опасные дни месяца и что нельзя в эти даты делать

Лунный календарь поможет не только выстроить хороший план на месяц, но и сберечь здоровье. Потому что фазы Луны могут влиять и на самочувствие, и на красоту, и даже на состояние вашей причёски. На косметологические процедуры — тоже. Поэтому лунный календарь на декабрь — полезная штука. Тем более что на дворе 2025 год, и то, что вчера считалось суеверием, завтра может стать научной гипотезой. Когда полнолуние, когда новолуние, когда благоприятные и опасные лунные дни декабря 2025-го — в материале.