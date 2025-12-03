Ричмонд
Стало известно, где живёт старейшая россиянка и сколько ей лет

Старейшей жительницей России в настоящее время является женщина, которой исполнилось 120 лет. Как сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ, долгожительница родилась в 1905 году и проживает в городе Грозном Чеченской Республики, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Точные данные о долгожительнице и её имя уточняются.

Ранее губернатор Ярославской области сообщил, что на 115-м году жизни скончалась одна из прежних старейших жительниц страны Клавдия Гадючкина. Также мы писали, что есть несколько факторов, которые оказывают влияние именно на продолжительность человеческой жизни. По словам эксперта, наследственность играет важную, но не решающую роль. У детей долгожителей шансы дожить до преклонного возраста возрастают с 10−15% до 40%.

