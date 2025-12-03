Стало известно, где живёт старейшая россиянка и сколько ей лет

Ранее губернатор Ярославской области сообщил, что на 115-м году жизни скончалась одна из прежних старейших жительниц страны Клавдия Гадючкина. Также мы писали, что есть несколько факторов, которые оказывают влияние именно на продолжительность человеческой жизни. По словам эксперта, наследственность играет важную, но не решающую роль. У детей долгожителей шансы дожить до преклонного возраста возрастают с 10−15% до 40%.