РАН: темперамент у детей врожденный, характер формируется к 5 годам

Личность при этом формируется после 22 лет.

МОСКВА, 3 декабря /ТАСС/. Характер ребенка становится ясен по-прежнему к пяти годам, а возраст окончания формирования личности увеличился, ранее считалось, что это происходит к 22 годам. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.

«Человек рождается с определенным темпераментом. Характер формируется примерно к пяти годам — поэтому воспитывать лучше, когда ребенок “поперек лавки, а не вдоль”. Раньше считалось, что личность формируется к 22 годам, сейчас, думаю, возраст немного выше», — сказал он.