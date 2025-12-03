На станцию Перми 25 декабря прибудет праздничный поезд Деда Мороза

В Пермь приедет поезд Деда мороза. Волшебный состав со сказочными героями сделает остановку в городе в четверг, с 14:00 до 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Пермского края.
Владельцы заранее купленных билетов смогут пройти во все тематические вагоны — среди них Кукольный театр и «Сказочная деревня» с новогодним квестом.
Однако и без билетов посетителей ждут развлечения. Сразу после прибытия Дед Мороз и Снегурочка выйдут на платформу, чтобы поприветствовать горожан и представить небольшое шоу с песнями и танцами.
Гости смогут бесплатно посетить часть вагонов: • Вагон № 5. Здесь предлагают отправиться в «царство Снежной Королевы» и пройти через комнату кривых зеркал. Участников познакомят с зимними секретами и героями сказки. Программа длится 10−15 минут, вход — в порядке живой очереди. • Вагон-ресторан, буфет и вагон-лавка с фото-купе.
В этих вагонах можно приобрести сувениры и подарки, попробовать блюда северной кухни, сделать памятные фото и отправить письмо в Великий Устюг. Вход также свободный, по живой очереди.