«Набор ред-флагов»: в Госдуме выделили несколько судебных рисков при рассмотрении дела Долиной

Ранее защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих инстанций, признавших недействительной сделку купли-продажи квартиры, оформленную на Долину. Сам инцидент вокруг Долиной произошел еще в 2024 году. Долина под влиянием мошенников продала квартиру Полине Лурье. Потом певица через суд вернула себе квартиру обратно, а Лурье осталась и без жилья и без денег. После этого общественность ополчилась на Долину.