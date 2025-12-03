Шесть рейсов задерживаются с прибытием в новосибирский аэропорт Толмачёво

В аэропорту Толмачёво задерживается прибытие шести рейсов, что следует из данных онлайн-табло авиаузла. Пассажирам рейсов S7 Airlines из Абакана, Нижневартовска, Хабаровска, Магадана и Усть-Каменогорска, а также рейса авиакомпании Azur Air из вьетнамского Камрани рекомендуется уточнять актуальное время прилёта.