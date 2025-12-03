Шесть рейсов задерживаются с прибытием в новосибирский аэропорт Толмачёво

В аэропорту Толмачёво задерживается прибытие шести рейсов, что следует из данных онлайн-табло авиаузла. Пассажирам рейсов S7 Airlines из Абакана, Нижневартовска, Хабаровска, Магадана и Усть-Каменогорска, а также рейса авиакомпании Azur Air из вьетнамского Камрани рекомендуется уточнять актуальное время прилёта.
Наиболее значительная задержка, превышающая девять часов, объявлена для рейса из Магадана. Остальные задержки разнятся по продолжительности. Причины изменений в расписании в сообщении аэропорта не уточняются.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов через официальные источники информации и быть готовыми к возможным изменениям в графике вылетов и прилётов.
