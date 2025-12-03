«Минсктранс» сказал про оплату проезда картами во всех видах транспорта в 2026 году. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ.
Оплату проезда банковскими картами тестирует в столице на первом троллейбусном, а также автобусном маршрутам. Пилотный проект оказался успешным. Для оплаты проезда необходимо приложить или карту с бесконтактной функцией, или телефон к валидатору — сумма списывается автоматически, данные о поездке фиксируются в системе.
Пресс-секретарь предприятия «Минсктранс» Елена Громыко уточнила, что с начала тестовой эксплуатации было зафиксировано более 9000 транзакций по банковским картам:
— Планируем, что в следующем году такой способ оплаты будет реализован на всем пассажирском транспорте предприятия, — уточнила пресс-секретарь.
