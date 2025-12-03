Ричмонд
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Алушта стала самым популярным малым городом, для зимних путешествий, также в десятку вошли Алупка и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.

Источник: РИА "Новости"

«На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой. На втором — Зеленоградск в Калининградской области, за которым 10% зимних бронирований. На третьем месте Суздаль — за древним русским городом 7% зимних бронирований», — выяснили аналитики сервиса.

По их данным, сутки в отеле в Алуште обойдутся туристу в среднем в 4193 рубля, в Зеленоградске — в 6146 рублей, в Суздале — 9250.

В десятку также вошли Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка — 4979 рублей. Кроме того, россияне выбирают Великий Устюг, где средний чек на суточное размещение составляет 7576 рублей, Сортавала — 8351, Светлогорск Калининградской области — 6216 рублей, Горячий Ключ и Железноводск, со средними ценниками в отелях 3012 и 3001 рубль соответственно.

Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года, сообщал ранее сайт Твил. Ру.