Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха

«На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой. На втором — Зеленоградск в Калининградской области, за которым 10% зимних бронирований. На третьем месте Суздаль — за древним русским городом 7% зимних бронирований», — выяснили аналитики сервиса.
По их данным, сутки в отеле в Алуште обойдутся туристу в среднем в 4193 рубля, в Зеленоградске — в 6146 рублей, в Суздале — 9250.
В десятку также вошли Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка — 4979 рублей. Кроме того, россияне выбирают Великий Устюг, где средний чек на суточное размещение составляет 7576 рублей, Сортавала — 8351, Светлогорск Калининградской области — 6216 рублей, Горячий Ключ и Железноводск, со средними ценниками в отелях 3012 и 3001 рубль соответственно.
Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года, сообщал ранее сайт Твил. Ру.