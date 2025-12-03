Ричмонд
Приморские ученые обнаружили вещество, вызывающее гибель раковых клеток

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН нашли в морской бактерии вещество, вызывающее гибель раковых клеток. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: Аргументы и факты

«В ходе экспериментов выяснилось, что капсульный полисахарид (КПС) морской бактерии подавляет рост клеточной линии HL-60, моделирующей человеческий лейкоз. При этом ключевой результат заключается в его избирательности: вещество практически не оказывало токсического действия на нормальные лимфоциты периферической крови. Это означает, что потенциальный препарат на его основе мог бы быть гораздо безопаснее для пациентов», — говорится в сообщении ТИБОХ.

Ученые подчеркнули, что механизм воздействия капсульного полисахарида (КПС) включает два независимых пути. В конечном итоге, они оба приводят к активации фермента каспазы-3, который запускает процесс разрушения опухолевой клетки.

Теперь исследователям предстоит выяснить, работает ли этот механизм на других типах раковых клеток, а также подтвердить эффективность и безопасность вещества в опытах на животных.