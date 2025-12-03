Приморские ученые обнаружили вещество, вызывающее гибель раковых клеток

«В ходе экспериментов выяснилось, что капсульный полисахарид (КПС) морской бактерии подавляет рост клеточной линии HL-60, моделирующей человеческий лейкоз. При этом ключевой результат заключается в его избирательности: вещество практически не оказывало токсического действия на нормальные лимфоциты периферической крови. Это означает, что потенциальный препарат на его основе мог бы быть гораздо безопаснее для пациентов», — говорится в сообщении ТИБОХ.