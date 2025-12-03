Новосибирские врачи спасли мальчика, проглотившего выбитый зуб

В Новосибирске врачи спасли мальчика, у которого неделю находился зуб в бронхах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Ребёнка доставили в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с высокой температурой, признаками простуды и сильным кашлем. При обследовании в бронхах ребёнка обнаружили инородное тело — зуб.
Выяснилось, что на детской площадке мальчику выбили резец, который он проглотил.
«Пациента привезли к нам в больницу, в экстренном порядке провели бронхоскопию и достали этот резец. Зуб пролежал в организме около недели, что привело к гнойному процессу. К счастью, сейчас мальчик здоров и выписан», — рассказывает врач-педиатр-пульмонолог Елена Левошко.
Заведующая эндоскопическим отделением Ольга Ахалкалакелова пояснила, что инородные тела в бронхах очень опасны:
«В желудочно-кишечном тракте не так опасно, но все зависит от инструментов».
Ранее врачи извлекали из желудков детей цепочки, магнитные шарики, монеты и другие предметы.