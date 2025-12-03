Новосибирские врачи спасли мальчика, проглотившего выбитый зуб

«Пациента привезли к нам в больницу, в экстренном порядке провели бронхоскопию и достали этот резец. Зуб пролежал в организме около недели, что привело к гнойному процессу. К счастью, сейчас мальчик здоров и выписан», — рассказывает врач-педиатр-пульмонолог Елена Левошко.