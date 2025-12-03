Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми

В Агентстве отметили, что наиболее лояльны к раннему знакомству с видеоиграми респонденты от 35 до 45 лет: более четверти (26,56%) считают приемлемым возраст до 5 лет. При этом молодые люди до 35 лет заметно реже поддерживают такую позицию — ранний старт считают нормой лишь около 16% и 18% респондентов в возрасте от 17 до 25 и от 26 до 35 лет соответственно.