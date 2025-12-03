Маск считает, что белое население мира находится под угрозой исчезновения

Маск также отметил, что через пять лет смартфоны исчезнут, на их место придут устройства на базе искусственного интеллекта. По словам Маска, в ближайшее время привычные телефоны и операционные системы устареют. Их заменят гаджеты, управляемые голосом и визуальными командами через нейросети.