Маск считает, что белое население мира находится под угрозой исчезновения

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что белое население мира может оказаться под риском вымирания из-за текущих демографических тенденций. Об этом он написал, реагируя на обсуждение глобальных показателей рождаемости.
— Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее! — написал он в X.
Так Маск прокомментировал публикацию, где говорилось о заметном сокращении численности белого населения в разных странах и регионах.
Ранее Маск заявил, что планомерное развитие искусственного интеллекта в будущем повлияет на рынок труда, из-за чего роботы займут рабочие места людей. По его словам, в будущем работа станет необязательной.
Маск также отметил, что через пять лет смартфоны исчезнут, на их место придут устройства на базе искусственного интеллекта. По словам Маска, в ближайшее время привычные телефоны и операционные системы устареют. Их заменят гаджеты, управляемые голосом и визуальными командами через нейросети.