Маск считает, что белое население мира находится под угрозой исчезновения

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что белое население мира может оказаться под риском вымирания из-за текущих демографических тенденций. Об этом он написал, реагируя на обсуждение глобальных показателей рождаемости.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что белое население мира может оказаться под риском вымирания из-за текущих демографических тенденций. Об этом он написал, реагируя на обсуждение глобальных показателей рождаемости.

— Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее! — написал он в X.

Так Маск прокомментировал публикацию, где говорилось о заметном сокращении численности белого населения в разных странах и регионах.

Ранее Маск заявил, что планомерное развитие искусственного интеллекта в будущем повлияет на рынок труда, из-за чего роботы займут рабочие места людей. По его словам, в будущем работа станет необязательной.

Маск также отметил, что через пять лет смартфоны исчезнут, на их место придут устройства на базе искусственного интеллекта. По словам Маска, в ближайшее время привычные телефоны и операционные системы устареют. Их заменят гаджеты, управляемые голосом и визуальными командами через нейросети.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше