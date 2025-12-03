Жители Башкирии могут рассчитывать на компенсацию поездки на лечение

Министерство здравоохранения Башкирии напомнило пациентам, направленным на лечение в федеральные центры и НИИ за пределы республики, о праве на компенсацию расходов на проезд. Возмещение затрат осуществляется территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования России.
Согласно действующему порядку, компенсации подлежат расходы на проезд до места лечения и обратно. В стандартном случае возмещается стоимость билета в плацкартном вагоне пассажирского поезда, подтвержденная проездными документами.
Если пациент воспользовался купейным вагоном, авиатранспортом или другим видом транспорта, для получения компенсации потребуется справка о стоимости железнодорожного билета в плацкартном вагоне по тому же маршруту.
Для оформления компенсации пациентам необходимо предоставить установленный пакет документов в Министерство здравоохранения Башкирии. После оформления документы нужно получить обратно и предоставить в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования для получения специальных талонов или именных направлений на право оформления бесплатных проездных документов.
