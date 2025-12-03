Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии могут рассчитывать на компенсацию поездки на лечение

Для этого нужно подготовить перечень документов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии напомнило пациентам, направленным на лечение в федеральные центры и НИИ за пределы республики, о праве на компенсацию расходов на проезд. Возмещение затрат осуществляется территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования России.

Согласно действующему порядку, компенсации подлежат расходы на проезд до места лечения и обратно. В стандартном случае возмещается стоимость билета в плацкартном вагоне пассажирского поезда, подтвержденная проездными документами.

Если пациент воспользовался купейным вагоном, авиатранспортом или другим видом транспорта, для получения компенсации потребуется справка о стоимости железнодорожного билета в плацкартном вагоне по тому же маршруту.

Для оформления компенсации пациентам необходимо предоставить установленный пакет документов в Министерство здравоохранения Башкирии. После оформления документы нужно получить обратно и предоставить в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования для получения специальных талонов или именных направлений на право оформления бесплатных проездных документов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.