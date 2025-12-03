По танкерам в Черном море наносили удары боевики из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщила хакерская группа «Берегини» в своем Telegram-канале.
— У нас есть список всего личного состава. Однако сейчас мы публикуем тех, кто непосредственно осуществил акт международного терроризма, — отметили они.
Согласно их данным, саму атаку осуществляли старшина ВМС Украины Андрей Деркач, а также матросы Артем Козлов, Михаил Печенюк и Максим Семко.
— Мы знаем, что этими военнослужащими заинтересуются страховые компании, которые выплачивают убытки за поврежденные суда, — добавили в публикации.
Основная цель, которую преследовали злоумышленники, — сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Диверсии подготовило силовое крыло киевского режима во главе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении кораблей тех стран, которые помогают ВСУ наносить удары по танкерам в Черном море.