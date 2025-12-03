Второй за три месяца пожар в частном секторе на проспекте Красоты случился во Владивостоке

Как и Голубиная Падь, район «проспекта Красоты», где пожар в частном секторе случился сегодня, включён в проект комплексного развития территорий. Правда, горевшее домовладение, по предварительной информации, в границы КРТ не входит. Пожарами известна и другая территория со своей программой КРТ — небольшой квартал частных домов в районе «Дальпресса». Регулярные пожары там происходят при нежелании жильцов на расселение.