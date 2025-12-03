Второй за три месяца пожар в частном секторе на проспекте Красоты случился во Владивостоке

По предварительной информации, пожар случился примерно на том же участке, где сарай уже горел в октябре этого года. Благодаря оперативному реагированию пожарных удалось избежать жертв и перехода пламени на соседние сооружения и здания. Участившиеся возгорания вызывают обеспокоенность жителей соседних домов.
Напоминаем, на прошлой неделе горел заброшенный частный дом на улице Гаршина — в микрорайоне Голубиная Падь, который попал под программу реновации. По словам местных жителей, дом был заброшен, но выкуплен. Никаких действий новый владелец с домом пока не совершал, и его использовали в качестве жилища маргиналы.
Как и Голубиная Падь, район «проспекта Красоты», где пожар в частном секторе случился сегодня, включён в проект комплексного развития территорий. Правда, горевшее домовладение, по предварительной информации, в границы КРТ не входит. Пожарами известна и другая территория со своей программой КРТ — небольшой квартал частных домов в районе «Дальпресса». Регулярные пожары там происходят при нежелании жильцов на расселение.
За прошедшие сутки в Приморье произошло 12 пожаров, реагирование сотрудников МЧС России потребовалось в восьми случаях. Во Владивостоке и Артёме горели частные дома, в Находке — сухая трава, мусор пришлось тушить во Владивостоке, Артёме, Находке и Спасске-Дальнем.