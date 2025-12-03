Ричмонд
Зарплаты водителей автобусов в Челябинске достигли 150 тысяч рублей

В Челябинске водители автобусов в среднем зарабатывают уже больше 100 тысяч рублей в месяц. А те, кто управляет сочленёнными машинами («гармошками»), получают и по 150 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Источник: Pchela.News

— Мы прокачали в целом зарплаты всем водителям на транспортных предприятиях. Если раньше они получали 30−40 тысяч, что вообще недостойно для такого тяжёлого труда, то благодаря реформе удалось поднять среднюю зарплату более чем вдвое, — рассказал Александр Егоров изданию «ЕАН-Челябинск».

Замминистра уточнил, что водителям «гармошек» полагается надбавка за управление машинами особо большого класса. Также они могут выйти на подработку в свои выходные и получить за это оплату в повышенном размере.

— Если раньше на «гармошки» никого не найти было, то сейчас там очередь стоит, чтобы на них работать, потому что это действительно достойный уже заработок, — заключил Егоров.

Напомним, что в ходе прямой линии, состоявшейся 2 декабря, губернатор Алексей Текслер сообщил, будут ли индексировать зарплаты в Челябинской области в 2026 году.