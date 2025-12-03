ФСБ раскрыла детали дела об учительнице из Приморья, пособничавшей немцам во времена ВОВ

УФСБ рассекретило материалы уголовного дела об арестованной в 1949 году жительнице Артема Дубовик Н. Д.. В годы Великой Отечественной войны она работала учительницей в школе и воспитывала учащихся в духе преданности фашистской Германии, сообщила пресс-служба ведомства.
Дубовик Н. Д. переводила и распространяла содержание фашистских радиопередач, предавала советско-партийный актив.
«С осени 1941 года до весны 1942 года работала в начальной школе Nº 3 в селе Могилев Nº1. Вела третий класс, где преподавала русский язык, украинский язык, арифметику, географию. Воспитание учеников проводила в немецко-фашистском духе, а именно, разъясняла про Красную армию — советской власти не будет, будет немецко-фашистская власть, восхваляла Гитлера, требовала соблюдения фашистского приветствия “Хайль Гитлер”», — говорится в показаниях женщины.
Указание по воспитанию в таком немецко-фашистском духе Дубовик получала от заведующей школы Бесталанной Марии Васильевны. Также гражданка выдала немецкому офицеру коммунистов, которые были арестованы и расстреляны. Проживая в послевоенное время на территории Приморского края она проводила антисоветскую агитацию.
Приморским краевым судом 26 сентября 1949 года Дубовик Н. Д. осуждена с назначением наказания в виде 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях за совершение преступлений, предусмотренных ст. 54−3 УК УССР (пособничество в пользу немецко-фашистских захватчиков) и ч. 1 ст. 58−10 УК РСФСР (антисоветская агитация).
