ФСБ раскрыла детали дела об учительнице из Приморья, пособничавшей немцам во времена ВОВ

«С осени 1941 года до весны 1942 года работала в начальной школе Nº 3 в селе Могилев Nº1. Вела третий класс, где преподавала русский язык, украинский язык, арифметику, географию. Воспитание учеников проводила в немецко-фашистском духе, а именно, разъясняла про Красную армию — советской власти не будет, будет немецко-фашистская власть, восхваляла Гитлера, требовала соблюдения фашистского приветствия “Хайль Гитлер”», — говорится в показаниях женщины.