Стало известно о смерти певицы Джуди Чикс из легендарной группы Boney M

В США на 72-м году жизни ушла из жизни певица и актриса Джуди Чикс, чье имя прочно ассоциировалось с поп-сценой 90-х и группой Boney M. Информацию подтвердило издание Express.
Наибольшую известность Чикс принесла композиция Reach — второй сингл с её пятого альбома, ставший заметным хитом своего времени. Карьера артистки началась в 70-х: уроженка Флориды работала бэк-вокалисткой у Айка и Тины Тернер, после чего сотрудничала со Стиви Уандером, Донной Саммер, Амандой Лир, Дэвидом Нопфлером, группами Alphaville и Boney M. Её голос звучит и на альбоме Ten Thousand Lightyears.
Сольный дебют певицы состоялся в 1973 году. Последняя студийная запись была выпущена в 2020-м. За десятилетия работы Чикс выпустила около десятка синглов, несколько из которых поднимались на первые позиции американских танцевальных чартов.
Помимо сцены, Чикс появлялась в кино- и телепроектах, пробовала себя в литературе. Её песни вошли в саундтреки ряда фильмов и сериалов, закрепив её имя не только в музыкальной, но и в экранной истории.
Читайте также: Стало известно, что спор о квартире Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда.