Стало известно о смерти певицы Джуди Чикс из легендарной группы Boney M

Наибольшую известность Чикс принесла композиция Reach — второй сингл с её пятого альбома, ставший заметным хитом своего времени. Карьера артистки началась в 70-х: уроженка Флориды работала бэк-вокалисткой у Айка и Тины Тернер, после чего сотрудничала со Стиви Уандером, Донной Саммер, Амандой Лир, Дэвидом Нопфлером, группами Alphaville и Boney M. Её голос звучит и на альбоме Ten Thousand Lightyears.