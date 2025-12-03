Корчевников тайно прилетел в Екатеринбург — он раскрыл 200-летний секрет Романовых. Фото

— Александр I, факты говорят, вероятнее всего, оставил не просто царство. Он был правителем всего мира. После победы над Наполеоном ни одна пушка в мире не выстреливала без его ведома. Человек невероятной власти, ума и огромной силы веры оставляет это и идёт за жемчужиной. Царство земное меняет на Царство Небесное. Если это так, а факты говорят, что ровно так и произошло, то у нас в святцах появляется ещё один святой государь. А самое главное — у нас появляется невероятный духовный маяк, который указывает путь покаяния. Если он так смог, то и мы так сможем. Вот то, что этот фильм настраивает на волну покаяния — это, наверное, самое главное.