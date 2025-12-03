Турецкая компания Besiktas Shipping прекратила операции с Россией из-за атаки на танкер

По данным источников, судно было атаковано. В управляющей компании сообщили, что перед затоплением машинного отделения рядом с танкером прогремели четыре взрыва. Ранее этот танкер заходил в российские порты.
Это уже не первая атака за последние дни. 28−29 ноября беспилотники повредили как минимум три танкера в Чёрном море, следовавшие в Новороссийск или из российских портов. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал это тревожной эскалацией, а лидера РФ Владимир Путин пригрозил ответными мерами.
В своем заявлении Besiktas Shipping подчеркнула, что строго соблюдала санкции, но риски для экипажей стали неприемлемыми. «Безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом», — заявили в компании, объясняя свое решение.
Напомним, в конце ноября в Чёрном море произошла серия атак на нефтяные танкеры: 28 ноября в 45 км от турецких территориальных вод загорелось судно Kairos, следовавшее в Новороссийск, а экипаж танкера Virat сообщил о задымлении в 65 км от побережья Турции. Оба судна ходят под флагом Гамбии и включены в санкционный список против России. Кроме того, накануне примерно в 148 км от турецкого побережья был атакован танкер Midvolga 2 под российским флагом, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию.
