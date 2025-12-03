Турецкая компания Besiktas Shipping прекратила операции с Россией из-за атаки на танкер

Напомним, в конце ноября в Чёрном море произошла серия атак на нефтяные танкеры: 28 ноября в 45 км от турецких территориальных вод загорелось судно Kairos, следовавшее в Новороссийск, а экипаж танкера Virat сообщил о задымлении в 65 км от побережья Турции. Оба судна ходят под флагом Гамбии и включены в санкционный список против России. Кроме того, накануне примерно в 148 км от турецкого побережья был атакован танкер Midvolga 2 под российским флагом, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию.