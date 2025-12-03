Прямой поезд запустят из Астаны в один из крупнейших городов России

По данным пресс-службы, 14 декабря будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск». Состав будет курсировать трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Состав поезда включает 3 купейных и 5 плацкартных вагонов.