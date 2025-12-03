В центре Омска в новом году откроется новый караоке-бар

В здании на улице Гагарина, 3, неподалёку от остановки «Дом туриста», в январе 2026 года начнёт работу новый караоке-бар под названием Hit me baby. Помещение уже отремонтировано, сейчас завершены основные подготовительные работы.
По словам администратора заведения, точная дата открытия пока не определена, но бар, вероятнее всего, начнёт принимать гостей после 10 января.
«Меню и рассадка будут традиционными для караоке-баров. По площади, наверное, будем больше соседнего караоке-бара, расположенного на Гагарина», — передаёт ngs55.ru слова администратора.
Дополнительная информация о работе нового заведения, а также подробности меню появятся ближе к праздникам в его социальных сетях.
В Омске уже действуют несколько караоке-баров, в числе которых Blackdoors, Toкио, Gosty, Опера и другие.