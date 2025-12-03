Что делать казахстанцам, если их данные «слили» в сеть

В современном мире существует явление доксинга — поиск, сбор и публикация личной информации о человеке без его согласия. Это «слив» данных в сеть с враждебными целями: запугать, шантажировать, дискредитировать или вызвать травлю.
Медиа-портал FinGramota объясняет, что подготовленным мошенникам легко получить данные жертв через поисковые системы, социальные сети, черный рынок и социальную инженерию.
Если казахстанцы столкнулись с доксингом, нужно зафиксировать факты: электронные письма, голосовые сообщения, SMS. Скриншоты и видеозаписи могут потребоваться для обращения в полицию или досудебной претензии.
Нужно требовать удалить личные сведения, особенно ложные или вводящие в заблуждение. Можно обратиться на платформы или сайты с требованием удалить или исправить материал.
Доксинг незаконен и наносит серьезный вред, поэтому важно сообщить об этом в правоохранительные органы и обратиться к юристу.
Доксингом занимаются не только недоброжелатели, но и мошенники, используя публикации для шантажа и вымогательств.
Эксперты уточняют, что доксинг нарушает 18 статью Конституции Казахстана, гарантирующую право на неприкосновенность частной жизни. За доксинг грозит до 15 лет лишения свободы, а за вымогательство — до 4 лет.
Статья 147 УК РК предусматривает до трех лет за незаконный сбор сведений о частной жизни. Часто доксинг вредит человеку, и нарушителю грозит от трех до шести лет лишения свободы, а за распространение через интернет — до семи лет.
Чтобы минимизировать риски доксинга, нужно:
Минимизировать цифровой след: удалить старые посты, скрывать личные данные.
Использовать разные пароли для разных сервисов и менеджеры паролей.
Включить двухфакторную аутентификацию везде.
Скрывать друзей, отметки на фото, геолокацию и другие данные.
Использовать разные никнеймы.
Не отправлять личные документы незнакомцам.
Проверять устройства и удалять старые приложения.
Очищать открытые источники и проверять себя в поисковиках.
Осторожничать с файлами и ссылками.
Использовать отдельный номер для соцсетей и сервисов.
Доксинг — это угроза приватности и серьезный риск для финансов, поэтому важно оперативно реагировать на нарушение своих прав.