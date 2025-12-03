Ричмонд
Что делать казахстанцам, если их данные «слили» в сеть

Доксинг — сбор и публикация личных данных о человеке без его согласия. Часто это делается, чтобы шантажировать или запугать человека. Полиция может помочь в таких случаях. Подробнее — на NUR.KZ.

В современном мире существует явление доксинга — поиск, сбор и публикация личной информации о человеке без его согласия. Это «слив» данных в сеть с враждебными целями: запугать, шантажировать, дискредитировать или вызвать травлю.

Медиа-портал FinGramota объясняет, что подготовленным мошенникам легко получить данные жертв через поисковые системы, социальные сети, черный рынок и социальную инженерию.

Если казахстанцы столкнулись с доксингом, нужно зафиксировать факты: электронные письма, голосовые сообщения, SMS. Скриншоты и видеозаписи могут потребоваться для обращения в полицию или досудебной претензии.

Нужно требовать удалить личные сведения, особенно ложные или вводящие в заблуждение. Можно обратиться на платформы или сайты с требованием удалить или исправить материал.

Доксинг незаконен и наносит серьезный вред, поэтому важно сообщить об этом в правоохранительные органы и обратиться к юристу.

Доксингом занимаются не только недоброжелатели, но и мошенники, используя публикации для шантажа и вымогательств.

Эксперты уточняют, что доксинг нарушает 18 статью Конституции Казахстана, гарантирующую право на неприкосновенность частной жизни. За доксинг грозит до 15 лет лишения свободы, а за вымогательство — до 4 лет.

Статья 147 УК РК предусматривает до трех лет за незаконный сбор сведений о частной жизни. Часто доксинг вредит человеку, и нарушителю грозит от трех до шести лет лишения свободы, а за распространение через интернет — до семи лет.

Чтобы минимизировать риски доксинга, нужно:

  1. Минимизировать цифровой след: удалить старые посты, скрывать личные данные.

  2. Использовать разные пароли для разных сервисов и менеджеры паролей.

  3. Включить двухфакторную аутентификацию везде.

  4. Скрывать друзей, отметки на фото, геолокацию и другие данные.

  5. Использовать разные никнеймы.

  6. Не отправлять личные документы незнакомцам.

  7. Проверять устройства и удалять старые приложения.

  8. Очищать открытые источники и проверять себя в поисковиках.

  9. Осторожничать с файлами и ссылками.

  10. Использовать отдельный номер для соцсетей и сервисов.

Доксинг — это угроза приватности и серьезный риск для финансов, поэтому важно оперативно реагировать на нарушение своих прав.