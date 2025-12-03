Ричмонд
Раушан Кудайберген показала фото с прогулки по Берлину

Раушан Кудайберген, сестра известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, порадовала подписчиков в Instagram фотографиями из Берлина, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Раушан показала атмосферные фото из столицы Германии. В карусели можно увидеть также фото ее супруга — певца, артиста музыкального театра Ермахана Аймахана. «Берлин. Перед нами стояла дилемма: отдохнуть или погулять — и ответ наглядно виден по нашим опухшим глазам», — рассказала Раушан.

«Как приятно видеть вас, наслаждайтесь каждым мгновением. Обнимаем вас, привет из Аргентины», «Вы прекрасны! Любим и очень ждем в Риге!», «От всего сердца желаю вам всегда быть счастливыми», «Счастья вашей семье», «Нужно вернуться снова, чтобы было больше времени», «Как круто», — оставили свои комментарии пользователи соцсети.