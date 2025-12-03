Белорусский врач назвала три симптома, которые могут указывать на ВПЧ

Заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич назвала три симптома, которые могут указывать на ВПЧ. Подробности сообщает sb.by.
Врач обращает внимание, что при вирусе папилломы человека у большинства людей не будет вообще никаких симптомов. Она поясняет, что иммунная система человека обычно может сама справиться с вирусом, вывести его из организма в течение одного-двух лет.
— Однако примерно у 10 процентов людей инфекция становится хронической. Вирус встраивается в клетки и может со временем привести к изменению их структуры (появлению атипичных клеток) и развитию предраковых состояний, — пояснила Алла Дашкевич.
По ее словам, сам процесс от заражения до возможного развития онкологии является очень длительным, занимает несколько десятилетий. Вместе с тем врач назвала три симптома, которые должны насторожить. Речь идет про различные образования (бородавки, папилломы) в аногенитальной области, необычные выделения, а также дискомфорт, кровянистые выделения после полового акта.
Врач советует, в случае беспокойств, женщинам обращаться к акушеру-гинекологу, а мужчинам — к врачу-урологу.
Ранее Минздрав Беларуси сказал, что 90% рака шейки матки выявляют на первой стадии по двум тестам.
Тем временем 65% белорусских девочек в возрасте 11 лет получили первую дозу вакцины от ВПЧ.
