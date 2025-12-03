Белорусский врач назвала три симптома, которые могут указывать на ВПЧ

По ее словам, сам процесс от заражения до возможного развития онкологии является очень длительным, занимает несколько десятилетий. Вместе с тем врач назвала три симптома, которые должны насторожить. Речь идет про различные образования (бородавки, папилломы) в аногенитальной области, необычные выделения, а также дискомфорт, кровянистые выделения после полового акта.