Белорусский врач назвала три симптома, которые могут указывать на ВПЧ

Врач назвала белорусам симптомы при вирусе папилломы человека.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич назвала три симптома, которые могут указывать на ВПЧ. Подробности сообщает sb.by.

Врач обращает внимание, что при вирусе папилломы человека у большинства людей не будет вообще никаких симптомов. Она поясняет, что иммунная система человека обычно может сама справиться с вирусом, вывести его из организма в течение одного-двух лет.

— Однако примерно у 10 процентов людей инфекция становится хронической. Вирус встраивается в клетки и может со временем привести к изменению их структуры (появлению атипичных клеток) и развитию предраковых состояний, — пояснила Алла Дашкевич.

По ее словам, сам процесс от заражения до возможного развития онкологии является очень длительным, занимает несколько десятилетий. Вместе с тем врач назвала три симптома, которые должны насторожить. Речь идет про различные образования (бородавки, папилломы) в аногенитальной области, необычные выделения, а также дискомфорт, кровянистые выделения после полового акта.

Врач советует, в случае беспокойств, женщинам обращаться к акушеру-гинекологу, а мужчинам — к врачу-урологу.

Ранее Минздрав Беларуси сказал, что 90% рака шейки матки выявляют на первой стадии по двум тестам.

Тем временем 65% белорусских девочек в возрасте 11 лет получили первую дозу вакцины от ВПЧ.

Также мы писали, что белорусские врачи рассказали о психосоматике: стресс-болезни, лечение, профилактика, помощь психотерапевта.