Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске разыскивают родственников участника ВОВ Акима Скриянтова

Иркутск, НИА-Байкал — В администрацию Иркутска обратились представители поискового отряда УП «Витебскоблгаз» с просьбой оказать содействие в поиске родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Акима Александровича Скриянтова.

Источник: НИА Байкал

Известно, что он родился в Иркутске. До войны проживал с матерью Александрой Ивановной Скриянтовой по адресу: Иркутск, предместье Свердлово, дом 63. Был призван Иркутским РВК. Последнее место службы — 1187-й стрелковый полк 358-й стрелковой дивизии. Погиб 2 марта 1944 года в Витебской области.

В 2026 году на территории Витебской области в Республике Беларусь запланировано проведение торжественного мероприятия по увековечению памяти Акима Скриянтова и других воинов на братской могиле, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Родственников просят связаться с поисковым отрядом по электронной почте: marudovvv@pmpu.oblgas.by.