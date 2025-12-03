В Иркутске разыскивают родственников участника ВОВ Акима Скриянтова

Известно, что он родился в Иркутске. До войны проживал с матерью Александрой Ивановной Скриянтовой по адресу: Иркутск, предместье Свердлово, дом 63. Был призван Иркутским РВК. Последнее место службы — 1187-й стрелковый полк 358-й стрелковой дивизии. Погиб 2 марта 1944 года в Витебской области.
В 2026 году на территории Витебской области в Республике Беларусь запланировано проведение торжественного мероприятия по увековечению памяти Акима Скриянтова и других воинов на братской могиле, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Родственников просят связаться с поисковым отрядом по электронной почте: marudovvv@pmpu.oblgas.by.