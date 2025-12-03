В Иркутске разыскивают родственников участника ВОВ Акима Скриянтова

В 2026 году на территории Витебской области в Республике Беларусь запланировано проведение торжественного мероприятия по увековечению памяти Акима Скриянтова и других воинов на братской могиле, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Родственников просят связаться с поисковым отрядом по электронной почте: marudovvv@pmpu.oblgas.by.