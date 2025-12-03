В Хабаровск пришёл вирус, похожий на COVID

— На мой взгляд, это не COVID, а парагрипп, — сказала агентству ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-инфекционист Центра АнтиСПИД Виктория Сулима. — В моем окружении заболело пять человек, все они сдали тест на ковид, он оказался отрицательным. Хотя клиника очень похожая! У заболевших отмечалась температура 38 градусов, сильный удушливый кашель. Эффект дал противогриппозный препарат, на второй-третий день больным стало легче. Это очень характерная клиника для парагриппа или гриппа.