В Хабаровск пришёл вирус, похожий на COVID

В Хабаровске начался подъем сезонных респираторно-вирусных инфекций, с 1 декабря на всей территории края введен масочный режим. Число заболевших увеличивается, в городе заговорили о новом пришествии ковида.
— На мой взгляд, это не COVID, а парагрипп, — сказала агентству ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-инфекционист Центра АнтиСПИД Виктория Сулима. — В моем окружении заболело пять человек, все они сдали тест на ковид, он оказался отрицательным. Хотя клиника очень похожая! У заболевших отмечалась температура 38 градусов, сильный удушливый кашель. Эффект дал противогриппозный препарат, на второй-третий день больным стало легче. Это очень характерная клиника для парагриппа или гриппа.
О том, что число заболевших ковидом резко не увеличилось, свидетельствуют и данные лабораторных исследований. Если в октябре 2025 года такой диагноз регистрировался на уровне одного-двух процентов от общего количества заболевших, то сейчас он вырос до 8 процентов.
По словам доктора, это совсем немного. Ковид стал обычной инфекцией, он встроился в систему сезонных ОРВИ и занял там свою нишу, к счастью, небольшую.
Но остаются привычные инфекции, не менее коварные. Чтобы предотвратить распространение таких заболеваний, и рекомендуется носить маску. Она нужна и в связи с настороженностью по поводу пневмонии.