День Неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря: история важной даты

Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года прах одного из безымянных защитников был перенесён из братской могилы у въезда в Зеленоград в Александровский сад. Там, у кремлёвских стен, сформировали мемориал: могила с Вечным огнём, аллея городов-героев и стела городов воинской славы. Композиция действует с 1967 года и практически не изменялась. Здесь установлен Пост № 1 — главный караул страны. Из сохранившейся формы установили лишь одно: захороненный был рядовым. Его документы, как и бумаги миллионов погибших, исчезли в огне войны.