День Неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря: история важной даты

День Неизвестного Солдата: россиянам напомнили, какой праздник отмечается 3 декабря.
В России вновь вспомнят тех, кто пал на поле боя, но не снискал ни почета, ни славы. Дата, введённая указом президента в 2014 году, сохраняет неизменное значение и в 2025-м.
Согласно установленной традиции, З декабря — День Неизвестного Солдата — посвящён миллионам бойцов, погибших в войнах без документов и опознавательных знаков. На Могиле Неизвестного Солдата в Москве выбиты слова, ставшие негласным девизом памятного дня: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Именно они напоминают о тех, чьи судьбы растворились в истории, оставив память лишь в семьях.
Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года прах одного из безымянных защитников был перенесён из братской могилы у въезда в Зеленоград в Александровский сад. Там, у кремлёвских стен, сформировали мемориал: могила с Вечным огнём, аллея городов-героев и стела городов воинской славы. Композиция действует с 1967 года и практически не изменялась. Здесь установлен Пост № 1 — главный караул страны. Из сохранившейся формы установили лишь одно: захороненный был рядовым. Его документы, как и бумаги миллионов погибших, исчезли в огне войны.
Место у кремлёвских стен стало точкой притяжения для тех, кто так и не узнал, где лежат их близкие: отцы, мужья, сыновья, ушедшие без права на имя.
Инициатива создания памятной даты исходила от поисковых движений, которые десятилетиями поднимают и опознают останки бойцов на местах боёв. Проект поддержали в администрации президента, отмечая: больше всего пропавших без вести — на территории бывшего СССР, и потому такой день для России остаётся принципиальным.
Ежегодно 3 декабря в городах проходят возложения цветов к братским могилам и мемориалам, в школах организуют уроки памяти. В Москве традиционно проводится церемония у Могилы Неизвестного Солдата. В последние годы к дате приурочен и патриотический форум, включающий культурные и образовательные программы, посвящённые истории и сохранению коллективной памяти.
По открытым данным, на территории бывшего Советского Союза числятся около 4,5 млн пропавших без вести солдат. С 2012 по 2018 годы участники поискового движения нашли останки примерно 120 тыс. человек. Более 6 тыс. имён удалось вернуть.
