В декабре пенсии в Новосибирской области выплатят досрочно

«Детские» пособия выплачиваются всегда за прошедший месяц, поэтому в начале декабря семьи получают выплаты за ноябрь. Пенсии же начисляются за текущий месяц. Средства зачисляются на счета и карты в течение рабочего дня, а вопросы о сроках поступления нужно уточнять в банке.