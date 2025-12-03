В декабре пенсии в Новосибирской области выплатят досрочно

В Социальном фонде России по Новосибирской области сообщили, что из-за того, что 21 декабря выпадает на выходной день, пенсии, запланированные на эту дату, будут перечислены банкам заранее — 19 декабря.
«Детские» пособия выплачиваются всегда за прошедший месяц, поэтому в начале декабря семьи получают выплаты за ноябрь. Пенсии же начисляются за текущий месяц. Средства зачисляются на счета и карты в течение рабочего дня, а вопросы о сроках поступления нужно уточнять в банке.
Получатели выплат через почту получают пенсии и пособия по утверждённому графику Почты России.
Отделение СФР напоминает, что изменить способ доставки пенсии, например выбрать зачисление на карту конкретного банка, можно в любое время через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в многофункциональном центре (МФЦ).