Маск назвал следующего президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим главой государства на ближайшие восемь лет. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

Миллиардер высказался на эту тему в ходе встречи с сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE) в городе Бастроп.

— Маск предсказал, что страна находится в начале «великого периода на 12 лет», который включает второй срок Трампа и два последующих срока Вэнса, — отметили в Politico.

В материале также добавили, что предприниматель не смог присутствовать на переговорах физически — он связался с участниками по видеосвязи из «темного помещения». Маск объяснил, что подобные меры связаны с соображениями безопасности, так как он входит в список лиц, которых могут убить.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на президентских выборах в 2028 году. Рейтинг Демократической партии США, в свою очередь, упал до 33 процентов — это самый низкий уровень поддержки за 35 лет.

